Mais de 100 estudantes receberão Bolsa Acadêmica pela Ufersa

A gestão da Universidade Federal Rural do Semi-Árido decidiu convocar mais 100 estudantes que estão na suplência para receber a Bolsa Acadêmica. Os recursos são provenientes do custeio da própria Universidade.

A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira, 5, durante reunião com os pró-reitores de planejamento, Moisés Ozório, de graduação, Kátia Cilene e, de Assuntos Estudantis, Júlio César. Atualmente, cerca de 500 discentes já contam com o beneficio por meio do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES.

Segundo a reitora, professora Ludimilla Oliveira, a medida emergencial é mais uma forma de enfrentar a evasão amenizando as necessidades imediatas dos estudantes que têm menor poder aquisitivo. “Essa é uma medida importante para combater a evasão e também atender as necessidades mais imediatas relacionadas à questão socioeconômica dos estudantes”, justificou.

O beneficio deve ser pago já a partir desse mês de abril, prosseguindo até o fim do semestre, em junho. O valor da Bolsa Acadêmica é de R$ 400,00. Em contrapartida, o beneficiário tem que dedicar 10 horas semanais em alguma atividade de ensino, pesquisa ou de extensão.

O pró-reitor de Assuntos estudantis, Júlio César, explicou que a Bolsa Acadêmica será paga por três meses até a abertura do próximo processo seletivo. “Essa é a segunda chamada de suplentes, a primeira, ocorrida no mês passado, com recursos do PNAES e, agora a reitora decidiu contemplar mais 100 estudantes que estão na suplência do benefício com recursos da própria UFERSA”, finalizou o pró-reitor.