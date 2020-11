Maioria das capitais do Nordeste terá segundo turno

Boa parte dos municípios brasileiros já conhece os novos prefeitos que passarão a assumir a gestão pelos próximos quatro anos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas capitais dos estados do Nordeste, apenas Maceió não estava com 100% das urnas apuradas até a manhã desta segunda-feira (16).

Em Fortaleza – CE, haverá segundo turno. O candidato pelo PDT, Sarto, teve 35,72% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto seu concorrente mais próximo, Capitão Wagner, do PROS, ficou com 33,32%. Em São Luís – MA, o resultado deste domingo aponta disputa em segundo turno entre Eduardo Braid, do PODEMOS, que teve 37,8% dos votos e Duarte, do REPUBLICANOS, que ficou com 22,15% dos votos válidos.

Já em Maceió – AL, com 94,5% das urnas apuradas até a manhã desta segunda-feira (16), quem liderava era o candidato pelo MDB, Alfredo Gaspar de Mendonça, com 29,09% dos votos. Logo atrás, aparece JHC, do PSB, que até o momento tem 28,43% dos votos. Aracajú – SE, por sua vez, já está com 100% da apuração concluída. Haverá segundo turno entre o candidato Edvaldo, do PDT, que somou 45,57% dos votos, e a Delegada Danielle, do Cidadania, que obteve 21,31% da preferência do eleitorado.

Na Paraíba, na capital João Pessoa, Cícero Lucena (PP), com 20,72% dos votos válidos, e Nilvan Ferreira (MDB), que recebeu 16,61% dos votos, vão disputar o segundo turno para saber quem assume a prefeitura da capital paraibana.

Apoiado pelo prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), o candidato ao posto de chefe do Executivo da capital baiana, Bruno Reis (DEM), confirmou o favoritismo notado durante a campanha e venceu as eleições 2020, com 64,2% dos votos. Desde a redemocratização, esta é a segunda vez que um atual prefeito consegue eleger um sucessor no município soteropolitano.

Em Teresina – PI, o candidato pelo MDB, Dr. Pessoa, obteve 34,5% dos votos e irá disputar o segundo turno das eleições com o candidato Kleber Montezuma, do PSDB, que somou 26,7% da preferência do eleitorado neste primeiro turno, Em Recife – PE, o resultado aponta disputa em segundo turno entre João Campos, do PSB, que teve pouco mais de 29% dos votos, e Marília Arraes, do PT, que obteve 27,9% dos votos válidos.

