Maior leilão de energia do Brasil tem empresa chinesa como vencedora e desconto de 40%

O maior leilão de transmissão de energia já realizado no Brasil teve como vencedoras a chinesa State Grid, que levou o principal empreendimento – com aportes previstos de R$ 18 bilhões -, a espanhola Celeo Redes e a brasileira Alupar em consórcio com o fundo Mercury.

A licitação desta sexta-feira (15) garantiu a contratação de R$ 21,7 bilhões em investimentos em linhas de transmissão de energia, que vão expandir a capacidade de escoamento da energia renovável gerada no Nordeste para os centros de carga do Sudeste.

Lote 1

O principal projeto ofertado, um bipolo de transmissão em corrente contínua, foi arrematado pela State Grid, que ofereceu uma receita anual permitida (RAP) de R$ 1,94 bilhão pelo empreendimento, representando um deságio de 39,90% ante o valor máximo estabelecido.

A RAP é a remuneração que a empresa recebe pelos serviços que serão prestados e, nesse tipo de leilão, vence quem oferecer o menor valor. O RAP máximo permitido para esse projeto era de R$ 3,2 bilhões.

A companhia chinesa terá de realizar investimentos de cerca de R$ 18 bilhões para erguer o bipolo, com prazo previsto de 72 meses para implantação.

A State Grid é um dos maiores grupos do setor de transmissão brasileiro, controlando 24 concessionárias, sendo 19 próprias e 5 joint ventures (empreendimentos conjuntos, na tradução literal). Ao todo, a subsidiária brasileira da estatal chinesa opera mais de mais de 16 mil quilômetros de linhas no país.

Lotes 2 e 3

A Alupar saiu vencedora do lote 2 do leilão, ao ofertar uma RAP de R$ 239,5 milhões, significando um desconto de 47,01%. Já o lote 3 foi arrematado pela espanhola Celeo Redes, por R$ 101,2 milhões de RAP, deságio de 42,39%.

A Eletrobras, bastante aguardada na concorrência por ser a maior operadora de linhas de transmissão do Brasil e estar com fôlego financeiro para crescer no segmento, chegou a participar da disputa pelos lotes 2 e 3, mas não apresentou propostas vencedoras.

Segundo a agência reguladora Aneel, o desconto médio do leilão calculado com base nos lances ganhadores foi de 40,85%.