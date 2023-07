Maior evento gospel do RN reúne mais de 200 mil pessoas em três dias de programação

SECOM/PMM

O “Mossoró Sal & Luz”, edição 2023, chegou ao fim na noite deste sábado (22), já consolidado como o maior evento gospel do Rio Grande do Norte, reunindo, ao longo de três dias de programação, 210 mil pessoas na Estação das Artes Elizeu Ventania. O número foi contabilizado pela organização do festival.

As equipes de engenharia da Prefeitura de Mossoró trabalharam em conjunto com as equipes de comunicação para chegarem ao resultado. Foram utilizados drones simultaneamente ao longo do percurso e os dados fotográficos aéreos analisados por engenheiros que chegaram ao total de público. Dentro da Estação das Artes não foram instaladas barracas, o que ampliou o espaço para o público.

Nesta última noite de apresentações, subiram ao palco mais três grandes atrações, animando a multidão que compareceu em peso à Estação. O primeiro artista a se apresentar neste terceiro dia de “Mossoró Sal & Luz” foi Cícero Oliveira. Com mais de 15 anos de carreira, ele conta que ficou impressionado com a grandiosidade do evento.

“É uma honra poder estar somando a esse projeto tão lindo, com uma programação enaltecendo a cultura gospel, com oportunidade de levar a palavra de Deus. Tenho a plena convicção que nós não temos só o público evangélico aqui, tem muita gente de outras religiões participando”, disse.

Na sequência, subiu ao palco da Estação das Artes a cantora e compositora Isadora Pompeo, um dos principais nomes da nova geração de artistas da música gospel. Com apenas 24 anos, Isadora já coleciona sucessos e milhões de visualizações nas redes sociais. Sua apresentação animou o público.

“Muito feliz, muito animada, muito honrada em estar num evento tão grande, tão especial para esse lugar, que com certeza para a gente também é. Meu objetivo não é gerar números apenas, mas para que em cada acesso haja uma transformação, e isso é possível através do evangelho, através da palavra, daquilo que eu creio que não é qualquer coisa, é o nome do Senhor”, pontuou.

Encerrando a programação de shows do “Mossoró Sal & Luz”, a tradicional banda Som e Louvor, que esteve presente na primeira edição do evento mossoroense, em 2022, voltou ao palco da Estação, levando muita alegria ao público. “É sempre uma alegria estar de volta a essa cidade maravilhosa. Estivemos no ano passado, e agora, ao retornar nessa edição, estamos vendo a grandiosidade que se tornou esse evento. Eu tinha falado que não é só um dos maiores eventos do RN, com certeza é um dos maiores do Nordeste”, afirmou o vocalista Jedson Aguiar.

O prefeito Allyson Bezerra também destacou a importância do evento para a cidade. “A Estação das Artes recebe o seu maior público hoje, completamente lotada, para ver aqui a última noite de atrações do ‘Mossoró Sal & Luz”. Realmente uma grande multidão daqui de Mossoró, de outras cidades do RN e de estados vizinhos ao nosso, que veio para esse grande festival que já é o maior festival de cultura gospel do estado do Rio Grande do Norte. Um evento importante para o turismo religioso, movimenta a economia, isso é muito importante, além dos atrativos do evento, como o ‘Espaço Kids’, o ‘Front da Inclusão’. ‘Mossoró Sal & Luz’ 2023 foi sucesso total”, comentou o gestor.

“É um evento que começou no ano passado já com um grande sucesso, e agora vem como o maior festival de cultura gospel do Rio Grande do Norte. Começou na quinta, com 70 mil pessoas aqui na Estação das Artes, ontem muita gente também, e hoje essa multidão aqui. Foi um sucesso e tenho certeza que é um festival que veio para ficar”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Igor Ferradaes.

Para 2024, já está confirmada a terceira edição do “Mossoró Sal & Luz”, uma vez que o festival integra o calendário oficial de eventos da cidade, conforme dispõe a Lei nº 3.997/2022, sancionada pelo prefeito Allyson Bezerra em 23 de dezembro de 2022.