Maio Amarelo: Governo vai distribuir 3 mil equipamentos de proteção para motociclistas trabalhadores por aplicativo

Os acidentes com motocicletas são um dos fatores de maior pressão nas portas de urgência e emergência da saúde pública. Nos quatro primeiros meses de 2025, o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, principal unidade da rede de saúde do Rio Grande do Norte para esse tipo de caso, recebeu 2.859 vítimas de acidente de moto, uma média de quase uma pessoa por hora dando entrada no pronto-socorro.

Entre as medidas para atenuar o impacto desses casos na rede de saúde, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) fará a distribuição de três mil equipamentos de proteção para motociclistas que trabalham com entregas por aplicativo no estado. O investimento é fruto de uma parceria entre a Sesap e o Ministério Público do RN (MP-RN).