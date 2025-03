Mágoa de Neymar com Jorge Jesus e motivo da saída: Thiago Silva conta tudo

O zagueiro do Fluminense, Thiago Silva, foi o entrevistado do podcast “Super Mundo GV”, do ex-goleiro do Flamengo, Getúlio Vargas. Um dos assuntos abordados na conversa, foi a vinda Neymar para o futebol brasileiro. Amigo do craque santista, Thiago contou detalhes da relação do camisa 10 com o técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus.

O ex-comandante do Flamengo não inscreveu Neymar para a disputa da Liga Saudita, fato que, segundo o defensor do Flu, foi determinante para a saída do astro.

“Quando eu falei com ele, eu só falei o seguinte: ‘Você merece ser feliz, cara. Você merece sorrir novamente. E eu te vejo um pouco triste nesses últimos tempos’. Obviamente pela lesão, não estar jogando e tal… O jogador sente. E teve toda essa questão do Al-Hilal com o Jesus. Eu disse que ele precisa ser feliz. Onde seu coração te fala que você vai ser feliz? Ele disse: ‘Irmão, eu estou pensando nisso. Preciso voltar com a minha alegria’. E aí a gente conversou, até então não tinha falado pra ninguém sobre o Santos, ele tinha me contado mais ou menos que estava fechado. Magoou o cara, né? (a atitude de Jorge Jesus). E depois que o cara vai embora diz que sente falta do cara? O Neymar, pelo o que conheço dele, se comportou muito bem. Eu falava pra ele: ‘Acaba com o treino, deixa esse cara pra lá’. Porque ai você vai matar ele… Teria que se virar pra inscrever… E aí foi pesado pra ele essa situação de não ser inscrito”, disse o zagueiro de quatro Copas do Mundo.

Pelo Al-Hilal, Neymar disputou apenas sete jogos e marcou um gol. Lesionado desde outubro de 2023, o craque perdeu espaço no time do técnico português e decidiu voltar ao Brasil para jogar no Santos, clube que o formou, em janeiro deste ano. Até agora, Neymar jogou seis partidas com a camisa do Alvinegro e fez um gol.