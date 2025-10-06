Mãe é presa após filho de 17 anos ser flagrado dirigindo carro no litoral do RN
Caso aconteceu durante blitz realizada pela Polícia Rodoviária Estadual na Redinha, na Zona Norte de Natal.
G1 RN
Uma mulher de 45 anos foi presa após policiais flagrarem o filho dela, um adolescente de 17 anos, na condução de um carro. O caso aconteceu no último sábado (4) na Zona Norte de Natal.
O carro foi parado durante uma blitz na Redinha. Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), ao realizarem o processo de identificação do motorista, os policiais constataram que o jovem era menor de idade.
Ainda de acordo com a polícia, o adolescente estava só no momento da abordagem e falou que sua mãe tinha permitido que ele dirigisse o carro, o que foi confirmado por ela.
Por isso, a mulher recebeu voz de prisão e foi autuada com base no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro.
Já o carro, cujo licenciamento estava atrasado, foi levado para um depósito.
“O CPRE alerta que entregar a direção de veículo automotor a quem não seja habilitado é crime, cuja pena é de detenção de 6 meses a um ano, além de multa”, informou a corporação.