Lula visita RN para inaugurar Barragem de Oiticica

Presidente vai a Jucurutu inaugurar obra da barragem de Oiticica, em Jucurutu. Obra foi iniciada em 2013 e teve R$ 765,9 milhões empenhados.

Por g1 RN

19/03/2025 10h38 Atualizado há 28 minutos

Presidente Lula (de chapéu branco) e comitiva visitam barragem de Oiticica — Foto: Flávio Soares/Inter TV Costa Branca

Presidente Lula (de chapéu branco) e comitiva visitam barragem de Oiticica — Foto: Flávio Soares/Inter TV Costa Branca

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pousou às 10h14 nesta quarta-feira (19) em Mossoró, no Rio Grande do Norte, para uma visita ao Rio Grande do Norte. Na agenda oficial, o presidente inaugurou a Barragem de Oiticica, em Jucurutu, na região Seridó, junto com a governadora do estado, Fátima Bezerra (PT). A obra de foi iniciada em 2013.

Logo após o desembarque, Lula entrou em um helicóptero que seguiu para Jucurutu, por volta das 10h35 e chegou a Jucurutu por volta das 11h05. Antes da solenidade, ele fez uma visita à estrutura do reservatório.

Os ministros Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, e Rui Costa, da Casa Civil, fizeram parte da comitiva do presidente, que deixou a cidade de Jucurutu, de helicóptero, por volta das 14h15.

Segundo o governo federal, a obra deverá beneficiar 294 mil pessoas em 22 municípios. O projeto para construção do Complexo de Oiticica foi elaborado há 72 anos, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). Ao todo, R$ 765.988.792,33 foram empenhados na obra, sendo R$ 161 milhões advindos do Novo PAC.

O empreendimento faz parte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), e contará com uma ampliação em sua capacidade, que saltará de 75,56 milhões de metros cúbicos para 742 milhões, se tornando o segundo maior reservatório do estado.

A partir da inauguração, a barragem Oiticica será integrada Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos (SIGRH) e será operada pelo Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn).