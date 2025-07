Lula veta trecho de lei que reduz pena mínima para lavagem de dinheiro e ocultação de bens

O trecho foi incluído pela Câmara dos Deputados em umprojeto de lei que aumenta as penas para quem furta cabos de energia e telefonia.Ou seja, era o chamado “jabuti”, dentro do jargão legislativo.

O veto foi recomendado pelo Ministério da Justiça. A justificativa do governo para veto foi a de que “tal medida significaria enfraquecimento do arcabouço legal brasileiro no combate a essas atividades ilícitas”.

Pena mais severa para roubo de cabos

A proposta sancionada pelo presidente aumenta a pena para roubo e furto de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia.