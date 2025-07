Lula veta projeto que prevê aumento do número de deputados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu vetar nesta quarta-feira (16) projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. No Congresso, que atualiza o número de deputados a partir da próxima legislatura foi aprovada. As informações são do g1.

Esta quinta era o prazo final para que Lula para sancionasse ou vetasse o projeto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) já havia declarado que, se não houvesse manifestação sobre a proposta, ele promulgaria o aumento do número de deputados.