A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, disse que o presidente Lula (PT) vai nomear um novo presidente do INSS em vez de Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, após a fraude de descontos não autorizados nas aposentadorias. Segundo ela, a nomeação acontecerá “o mais rápido possível”.

“O presidente vai nomear um novo presidente do INSS, uma nova direção do INSS. E a recomendação, com certeza, é isso, desses fatos serem resolvidos, ou seja, todos esses gargalos, vasos serem fechados para não acontecer de novo, e ter medidas no âmbito administrativo, tecnológico, para que o instituto melhore sua administração”.

A nomeação do novo presidente do INSS por Lula, segundo a ministra, acontece “porque o presidente resolveu fazer”. Ela negou que a decisão de Lula fazer a nomeação seja por falta de confiança em Lupi: “não é que perdeu a confiança, o presidente acha que tem que fazer a nomeação do INSS e resolveu trazer pra si”.

Gleisi também disse “não há nada” contra Lupi na investigação sobre a fraude no INSS e que, caso no futuro algo o envolva, ele tem que ser afastado. Ela indicou que ele deve permanecer no cargo de ministro da Previdência no momento.

Lula vai nomear novo presidente do INSS, diz Gleisi Hoffmann

Ministra da Secretaria de Relações Institucionais disse que Lupi está se explicando e que, agora, deve se concentrar para adotar as medidas necessárias para resolver o roubo do dinheiro dos aposentados.

Por Redação g1

30/04/2025 14h57 Atualizado há 2 horas

“Se não tem nada que o envolve, não tem motivo para ser afastado. Eu acho que ele está fazendo as explicações, se defendendo. Obviamente, se tiver alguma coisa que no futuro venha envolvê-lo, e não só ele, qualquer outro ministro, aí sim tem que ser afastado e o presidente não vai deixar de fazer isso”, disse Gleisi.

Gleisi disse que o presidente Lula não chegou a determinar que Lupi se manifestasse sobre as fraudes no INSS, mas que “o governo espera que ele desse explicações” e que o caso seja resolvido. “E agora que ele já esclareceu, acho que tem que se concentrar para adotar todas as medidas e essa é a orientação firme do presidente. Adotar todas as medidas para resolver essa situação.”

“O que é preciso é que as coisas que Lula determinou sejam feitas, ou seja, continue-se a investigação e se aprofunda a investigação, porque o que nós estamos vendo agora é algo que não começou agora, é o que começou anteriormente, ou seja, desde 2019 tem problemas de irregularidades, quem que decidiu investigar foi o governo do presidente Lula, foi a Controladoria-Geral da União que fez o relatório, pegou dados do TCU e acionou a Polícia Federal.”