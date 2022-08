Lula terá maior tempo de propaganda na TV

Com a definição dos candidatos e das coligações que vão disputar a Presidência da República, já é possível estimar o tempo que cada postulante ao Palácio do Planalto terá de propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão, que será exibido entre 26 de agosto e 29 de setembro, no primeiro turno, em dois blocos diários de 12 minutos e 30 segundos. Além disso, também há inserções de 30 e de 60 segundos ao longo da programação das emissoras.

O candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, cujo partido está coligado a outras nove legendas (PSB, Solidariedade, PSOL, Rede, Avante, Agir, PROS, PCdoB e PV), terá o maior tempo, de aproximadamente 3 minutos e 20 segundos. Quanto mais representantes eleitos as siglas têm, maior o tempo de propaganda.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou com o segundo maior tempo. Sua coligação, que inclui outros dois partidos – Progressistas e Republicanos – terá 2 minutos e 40 segundos em cada um dos blocos diários de propaganda.

Coligada ao PSDB e Cidadania, a senadora Simone Tebet (MDB) terá o terceiro maior tempo: 2 minutos e 16 segundos. O total ainda poderá ser alterado porque o Podemos, que ainda não fez a convenção, sinalizou apoio à candidatura da emedebista.

A senadora Soraya Thronicke (UB), que disputará a eleição em chapa pura, ficou em quarto lugar, com 2 minutos e 7 segundos. O União Brasil resultou da fusão do PSL e DEM.

O pedetista Ciro Gomes também não conseguiu se coligar e conta apenas com sua sigla. Seu tempo estimado é de 50 segundos. Os demais candidatos também têm tempo abaixo de um minuto.

Confira o tempo estimado de TV de cada candidato:

Lula (PT): 3 minutos e 20 segundos

Jair Bolsonaro (PL): 2 minutos e 40 segundos

Simone Tebet (MDB): 2 minutos e 16 segundos

Soraya Thronicke (UB): 2 minutos e 7 segundos

Ciro Gomes (PDT): 50 segundos

Luiz Felipe d’Avila (Novo): 19 segundos

Eymael (DC): 8 segundos

Vera Lúcia (PSTU): 7 segundos

Sofia Manzano (PCB): 7 segundos

Leonardo Péricles (UP): 7 segundos

O cálculo do tempo de cada candidato

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a distribuição do tempo de propaganda entre as candidaturas registradas é de responsabilidade das legendas, federações e coligações. Do total da propaganda eleitoral gratuita, 90% são distribuídos proporcionalmente conforme o número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes das seis maiores legendas que a integrem; e 10% distribuídos igualitariamente.

O tempo exato de cada candidato deverá ser definido em 18 de agosto, numa reunião organizada pelo TSE para acertar detalhes do pool de emissoras que será formado para transmitir o horário eleitoral gratuito.

Durante o período de exibição, as terças-feiras, quintas-feiras e sábados serão reservadas aos candidatos à Presidência. As propagandas dos candidatos aos demais cargos são exibidas nos horários eleitorais dos outros dias da semana.

O horário eleitoral gratuito será exibido às 13h e às 20h nos canais de televisão. Nas emissoras de rádio, as exibições serão às 7h e às 12h.