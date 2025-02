Lula se reúne com Nísia Trindade, ameaçada no cargo de ministra da Saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira (25) com a ministra Nísia Trindade (Saúde), que está ameaçada no cargo.

Na sequência, recebeu Alexandre Padilha, ministro da articulação política, que está cotado para substituir Nísia.

O encontro com Nísia aconteceu horas depois de os dois terem participado de um evento no Palácio do Planalto para anunciar o acordo para produção de vacinas contra a dengue.

Antes da reunião do presidente com Nísia, auxiliares de Lula afirmaram que ele já decidiu substituir a ministra, porém a decisão ainda não foi oficializada.

O atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com quem Lula se reuniu na sequência, é o favorito no momento para assumir a Saúde caso Lula confirme a demissão de Nísia. Padilha já ocupou o cargo no primeiro mandato de Dilma Rousseff.

Lula já demonstrou incômodo com o andamento do programa Mais Acesso a Especialistas na gestão Nísia. A iniciativa foi lançada para ampliar a oferta de consultas e exames especializados no SUS.

No Planalto, há o entendimento de que o programa poderia se tornar uma marca do terceiro mandato de Lula, que enfrenta atualmente uma queda na popularidade.

A reunião aconteceu em um momento de desgaste de Nísia, cuja gestão é criticada por integrantes do governo.