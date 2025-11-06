Lula se encontra com Macron em Belém, na Cúpula dos Líderes para o clima

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou no início da noite desta quinta-feira (6) com o presidente da França, Emmanuel Macron. O encontro ocorreu na Cúpula do Clima, em Belém, evento ligado à COP 30, que será sediada na capital paraense a partir da semana que vem.

Esta quinta foi o primeiro dia da Cúpula dos Líderes. Lula recebeu líderes de mais de 40 países, que foram a Belém discutir ideias para conter o aquecimento global e mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Mais cedo, durante discurso de abertura na sessão plenária, Lula disse que “interesses egoístas e imediatos preponderam sobre o bem comum” quando se trata de preservação ambiental.

“Para avançar, será preciso superar dois descompassos. O primeiro é a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real. As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas sentem a poluição”, afirmou o presidente.

Macron no Brasil

Antes de ir para Belém, Macron passou uns dias em Salvador, capital da Bahia.

Fundo para florestas

O Brasil obteve nesta quinta-feira (6) a confirmação de novos países investidores no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). O maior aporte anunciado foi o da Noruega, que vai colocar cerca de US$ 3 bilhões. Ao todo, o fundo já tem a promessa de US$ 5,5 bilhões em investimentos.

🌳 💵 O QUE É O TFFF: O fundo é um mecanismo financeiro proposto pelo Brasil que usa um modelo de investimento de renda fixa para gerar recursos destinados à conservação de florestas tropicais. Não se tratam de doações. O lucro das aplicações será usado para remunerar países que mantêm suas florestas em pé, com prioridade para nações como Brasil, Indonésia e Congo.

Além da Noruega, o fundo já reúne compromissos de Brasil (US$ 1 bi), Noruega (US$ 3 bi), Indonésia (US$ 1 bi) e França (US$ 500 mi). A Alemanha sinalizou apoio ao fundo, mas ainda não anunciou o valor que deve ser divulgado na sexta-feira (7), segundo dia da Cúpula de Líderes em Belém.

Também estão previstas contribuições de Portugal e Holanda, em valores menores que serão voltados à operação do fundo, que será administrado pelo Banco Mundial.