Lula responsabiliza Bolsonaro pelo 8/1: “Não aceitou nossa vitória”

Às vésperas de completar um ano dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com o Metrópoles e falou sobre democracia e responsabilização de mentores e participantes do episódio.

Para o chefe do Executivo, o ex-presidente e seu adversário direto, Jair Bolsonaro (PL), é o responsável por arquitetar a ação. O petista afirmou que Bolsonaro planejou e, “covardemente, se escondeu”, ao sair do país antes do término do mandato, em 2022.

“Eu acredito que tem um responsável direto, que planejou tudo isso e que, covardemente, se escondeu e saiu do Brasil com antecedência, que foi o ex-presidente da República”, disse, sem citar o nome de Bolsonaro.

“É sabido que ele não aceitou a nossa vitória. É sabido que ele tentou desmoralizar, o tempo inteiro, a Justiça Eleitoral. É sabido que ele tentou desmoralizar todas as instituições possíveis. Ele planejou isso, covardemente, e não teve coragem de assumir. Saiu e deixou os mandantes dele para cumprir o que fez”, completou.

Um ano após os atos golpistas de 8 de janeiro, o Metrópoles traz um documentário analisando o que a democracia brasileira viveu naquele dia. Assista ao especial, a partir da meia-noite da próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2023, no YouTube. A conversa com o presidente faz parte do material levantado pela reportagem.

Lula também destacou a importância da democracia e garantiu a responsabilização de todos os envolvidos nos ataques. “Nós não temos pressa. O que nós queremos é que seja feita justiça, de fato e de direito, para que nunca mais alguém ouse dar um golpe no processo democrático”, defendeu o petista.

“Por causa da democracia que pessoas como eu chegam à Presidência da República. Aliás, é por causa da democracia que pessoas como o ex-presidente chegam à Presidência da República. É por causa da Justiça Eleitoral, que ele tentou desmoralizar, que nós chegamos à Presidência da República”, disse.

