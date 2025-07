Lula responde Trump e diz que Brasil não aceita ‘interferência’: ‘Somos um país soberano’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em uma rede social nesta segunda-feira 7 que a defesa da democracia no Brasil é um assunto que “compete aos brasileiros” e que o país não aceita “interferência ou tutela de quem quer que seja”.

Lula não citou na publicação o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, mais cedo, fez uma postagem em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito”, publicou Lula.

Nesta segunda, na Truth Social, Donald Trump escreveu que Bolsonaro é alvo de perseguição no Brasil.

O norte-americano disse acreditar que o Brasil está fazendo “algo terrível” com o tratamento dado ao ex-presidente. Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado após derrota nas eleições de 2022.

Sem mencionar diretamente as ações judiciais contra Bolsonaro, Trump disse que vai acompanhar de perto o que acontece no Brasil e que o ex-presidente “não é culpado de nada”.

Em dois julgamentos em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação.

A Justiça Eleitoral entendeu que a reunião com embaixadores estrangeiros, no Palácio da Alvorada, teve uso eleitoral. No encontro, Bolsonaro fez afirmações sem provas sobre o sistema eleitoral brasileiro. O encontro, ocorrido em julho de 2022, foi transmitido pela TV oficial do governo.