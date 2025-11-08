Lula reclama com Motta de indicação de Derrite; presidente da Câmara promete análise técnica de projeto de Lei Antifacção

O presidente Lula ligou neste sábado (08) para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para reclamar da indicação do secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, para ser o relator do projeto do governo que cria a Lei Antifacção.

Hugo Motta prometeu ao presidente Lula que Derrite irá conduzir de forma técnica os debates sobre o projeto e garantiu que vai manter sua decisão de não permitir apensar no texto do governo a proposta de equiparar as organizações criminosas a organizações terroristas.

Lula ficou incomodado com Hugo Motta pela escolha do secretário licenciado de São Paulo, que trabalha com o governador Tarcísio de Freitas e que é cotado para se adversário do presidente na eleição presidencial do ano que vem. O presidente da República preferia a escolha de um nome que fosse neutro no debate do tema, que coloca em lados opostos o governo Lula e a direita.

Segundo Motta disse a interlocutores, Lula realmente estava chateado com a escolha de Guilherme Derrite, que reassumiu sua cadeira de deputado para tratar do tema da segurança pública. Motta garantiu a Lula que vai trabalhar o tema de forma técnica, sem viés político, por se tratar de um tema de total interesse da população brasileira.

O presidente da Câmara dos Deputados garantiu ainda que o projeto do governo não irá tratar de classificar organizações criminosas a organizações terroristas, uma preocupação do governo Lula. O petista já deixou claro ser contra essa equiparação por criar janelas para uma intervenção estrangeira em território brasileiro sob a justificativa de combate ao terrorismo.

Motta disse a Lula que partiu dele o pedido para que o agora novamente deputado Guilherme Derrite (PP-SP) já divulgasse seu relatório sobre o projeto de Lei Antifacção, o que ele fez nesta sexta-feira (07), para que o governo já soubesse antecipadamente do seu conteúdo. Ele sugeriu que o Ministério da Justiça faça uma análise da proposta.