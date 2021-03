Lula recebe primeira dose da vacina contra o coronavírus

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste sábado (13) a primeira dose da vacina chinesa CoronaVac contra o coronavírus e fez um apelo à população para evitar aglomerações em um momento em que o país enfrenta uma segunda onda da pandemia mais mortal.

“Eu tomei a vacina do Butantan, a Coronavac, é exatamente a que eu queria tomar. Daqui a 14 ou até 28 dias vou tomar a segunda dose. Eu poderia estar muito mais feliz se tivesse vacina para tudo mundo”, disse Lula, de 75 anos, em um vídeo divulgado nas suas redes sociais após ser vacinado em São Bernardo do Campo.

O ex-presidente recebeu a vacina em um ponto de drive-thru poucos dias depois de discursar contra as “decisões imbecis” do governo do presidente Jair Bolsonaro – que chegou a dizer que não iria se vacinar – pela sua gestão da pandemia, que se encontra em seu pior momento e que totaliza mais de 275.000 mortes no país.