Lula nomeia e dá posse a Márcia Lopes como nova ministra das Mulheres

O governo confirmou nesta segunda-feira (5) a troca da chefia do Ministério das Mulheres.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou Cida Gonçalves, que estava há dois anos e quatro meses no cargo, e escolheu como substituta a assistente social Márcia Lopes.

Lula nomeou Márcia Lopes e deu posse a ela nesta manhã. Uma nota confirmando a mudança foi publicada pelo Ministério das Mulheres por volta das 13h30.

“A exoneração de Cida Gonçalves e a nomeação de Márcia Lopes serão publicadas ainda hoje [segunda], em edição extra do Diário Oficial da União”, diz um trecho da nota.

Em seguida, o presidente publicou uma mensagem em uma rede social sobre a nomeação.

“Eu e a ministra Gleisi Hoffmann recebemos hoje [segunda] pela manhã, dia 5 de maio, no Palácio do Planalto, a assistente social, professora e ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, a quem nomeei e dei posse no cargo de Ministra das Mulheres, em substituição à companheira Cida Gonçalves, que também participou do encontro”, escreveu.

Mais cedo, a nova ministra já tinha adiantado à TV Globo que tomaria posse nesta segunda.

Troca aguardada

A troca já era aguardada e mantém a pasta sob o comando do PT. Márcia é do quadro tradicional do partido e foi ministra do Desenvolvimento Social (MDS) em 2010, último ano do segundo mandato de Lula.

Durante sua gestão, Cida teve apoio da primeira-dama Janja Lula da Silva, que participava de agendas da pasta e tentou dar visibilidade ao trabalho.

A pasta das Mulheres foi recriada por Lula, já que na gestão de Jair Bolsonaro (2019-2022) as ações da área ficaram no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Contando com Cida, foram 12 mudanças de ministros no governo Lula. Antes dela, na última sexta (2), o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, deixou o cargo para a entrada de Wolney Queiroz.