Lula manda demitir presidente do INSS

O presidente Lula (PT) mandou demitir o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, após operação da Polícia Federal contra fraudes em aposentadorias e pensões. O temor é de que o escândalo se alastre e possa afetar a imagem do governo.

A Secretaria de Comunicação Social do governo confirmou o pedido de Lula para demitir o presidente do INSS.

Stefanutto e mais 5 servidores do INSS foram afastados de suas funções por suposto envolvimento em esquema de fraudes no instituto. Investigação aponta descontos irregulares de até R$ 6,3 bilhões em aposentadorias e pensões.

A demissão tem de vir por Carlos Lupi (PDT), que é o ministro da Previdência Social, e a informação é de que uma nota deve ser divulgada em breve, ainda nesta quarta-feira (23).

Inicialmente, Lupi tentou manejar o timing do anúncio para não melindrar o Stefanutto num momento de extrema pressão, como informado no blog da Daniela Lima. Para o Planalto, a permanência do chefe do INSS é “impossível”.

O presidente afastado do INSS é servidor de carreira desde 2000 e, até pouco tempo, era filiado ao PSB. Atualmente, está filiado ao PDT, de Carlos Lupi, responsável por sua indicação ao cargo.

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) fizeram uma operação nesta quarta-feira (23) em 13 estados e no Distrito Federal contra as fraudes.

As entidades investigadas cobravam mensalidades de aposentados e pensionistas, sem autorização. Os desvios ocorreram entre 2019 e 2024.