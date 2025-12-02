Lula liga para Trump e defende redução de tarifas sobre produtos brasileiros ainda sobretaxados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou nesta terça-feira (2) para Donald Trump e defendeu a retirada de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros que ainda são alvos de sobretaxas. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto.

De acordo com o governo brasileiro, os dois chefes de Estado também trataram do enfrentamento a organizações criminosas internacionais.

A conversa, segundo o Planalto, durou cerca de 40 minutos. No telefonema, Lula classificou como “muito positiva” a decisão norte-americana de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos, como carne, café e frutas (leia mais aqui).

Mas, segundo o governo brasileiro, o petista ressaltou que outros produtos ainda são alvo de tarifas adicionais e que isso precisa ser discutido entre os dois países. Lula afirmou que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações.

Ainda conforme o governo, na conversa, Lula falou sobre a necessidade urgente de reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combate ao crime organizado internacional.

O petista, segundo o Planalto, mencionou recentes operações realizadas pelo governo federal para “asfixiar” financeiramente facções – como a que apura crimes no setor de combustíveis – e que identificaram grupos que atuam a partir do exterior.

Segundo o Planalto, Trump ressaltou “total disposição” em trabalhar conjuntamente com o Brasil e disse que dará apoio a iniciativas bilaterais para enfrentar organizações criminosas.

Recentemente, os Estados Unidos intensificaram ações no mar do Caribe contra organizações criminosas que traficam drogas, especialmente venezuelanas.

🔎A crise dos EUA com a Venezuela é um ponto de atenção do governo brasileiro, que tem se preocupado com a possibilidade de um conflito militar se instalar na América do Sul, gerando instabilidade na região e em países vizinhos.

Houve consenso entre Lula e o norte-americano de que novas conversas sobre esses dois temas – tarifas e combate ao crime – devem ser realizadas em breve.

Segundo um auxiliar do presidente Lula, a ligação com Trump desta terça foi costurada entre os dois chefes de Estado, naquele contato pessoal que trocaram recentemente, de “linha direta”.

Tarifaço

No final de novembro, os EUA retiraram a tarifa extra sobre mais de 200 produtos brasileiros, incluindo café, carne bovina, cacau e frutas.

A decisão amplia a lista de exceções ao tarifaço e ocorreu após reunião entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

O governo americano justificava o tarifaço como uma resposta a ações do governo Brasil, que ameaçaria a segurança nacional americana.

O tarifaço começou a vigorar em agosto no Brasil. Outros países também foram alvo de Trump.