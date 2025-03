Lula lidera comitiva à Ásia em busca de maior comércio e integração com Japão e Vietnã

Uma comitiva de autoridades chefiadas pelo presidente Lula embarcou neste sábado (22) para viagem ao Japão e Vietnã. Acompanham o chefe do Executivo, além dos ministros e parlamentares, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado Davi Alcolumbre (União-AP). O líder brasileiro será recebido no Japão pelo imperador Naruhito no Palácio Imperial.

Conhecidos como “líderes do centrão”, os deputados federais Dr. Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL) também compõem a comitiva de autoridades. Um dos principais objetivos da viagem ao Japão é a ampliação das relações do Mercosul com o país asiático. A expectativa é que essa seja uma das pautas do encontro previsto entre Lula e o premiê japonês, Shigeru Ishiba.

A agenda tem também o objetivo de ampliar o mercado de exportação de carne bovina e suína brasileira, avançar nas negociações dos dois países para um acordo com o Mercosul e ainda a venda de aeronaves da Embraer. Haverá um evento empresarial no Hotel New Otani, realizado pelo Itamaraty com o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), com participação de 500 empresários.

Em 2024, Brasil e Japão registraram intercâmbio comercial de US$11 bilhões, com superávit brasileiro de US$146,8 milhões. O Brasil exporta carne de aves (frescas ou congeladas), alumínio, carne suína, celulose, café não torrado e minério de ferro, entre outros produtos. Já as importações do Brasil são compostas por partes e acessórios de veículos automotivos, instrumentos e aparelhos de medição, motores de pistão e demais produtos da indústria de transformação.

A cooperação em Ciência, Tecnologia & Inovação é outra prioridade da agenda de Brasil e Japão. Entre as áreas mais promissoras, destacam-se tecnologias da informação e das comunicações, tecnologia aeroespacial, robótica, materiais avançados, ciências médicas e saúde e energias renováveis. Também merecem destaque as amplas oportunidades na área de descarbonização, como o uso de etanol para a produção de combustível de aviação e biomassa para geração de eletricidade.

O Brasil conta com a maior população nipodescendente fora do Japão, estimada em mais de 2 milhões de pessoas, e o Japão abriga a 5ª maior comunidade brasileira no exterior, com cerca de 211 mil nacionais. Os dois países mantêm Parceria Estratégica e Global que completa uma década em agosto deste ano. Em 2025, comemoram-se também os 130 anos das relações diplomáticas Brasil–Japão.

As relações entre os países foram estabelecidas em 1895, com a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. O acordo permitiu abertura recíproca de representações diplomáticas em 1897 e abriu caminho para o início da imigração japonesa, em 1908.

Na próxima quarta-feira (26), Lula embarca para o Vietnã. O governo lembrou que o país se tornou o quinto destino das exportações do agronegócio brasileiro. “O comércio com o Vietnã passou de US$500 milhões [R$ 2,8 bilhões] para quase US$ 8 bilhões [R$ 45,8 bilhões]. E a ideia é chegar a uma meta de US$15 bilhões em 2025”, informou o embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores.

O Vietnã “é o segundo país do Sudeste Asiático a se formar parceiro estratégico do Brasil. Nós estamos negociando um plano de ação para implementar essa parceria e a ideia é que esse plano de ação seja adotado durante a visita”, relatou Eduardo Saboia. A visita terá por objetivo definir ações e iniciativas conjuntas para implementar a Parceria Estratégica entre os dois países, anunciada em 17 de novembro de 2024, quando o presidente Lula e o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chin, se reuniram à margem da Cúpula do G20, no Rio de Janeiro.

Veja a lista de autoridades que acompanham Lula na viagem:

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados;

Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado Federal;

Renan Filho (ministro dos Transportes)

Silvio Costa Filho (ministro de Portos e Aeroportos)

Carlos Fávaro (ministro da Agricultura e Pecuária)

Juscelino Filho (ministro das Comunicações)

Luciana Santos (ministra da Ciência e Tecnologia)

Marina Silva (ministra do Meio Ambiente)

Waldez Góes (ministro do Desenvolvimento Regional)

Camilo Santana (ministro da Educação) *

Luiz Marinho (ministro do Trabalho) *

Alexandre Silveira (ministro de Minas e Energia) *

Dr. Luizinho (PP-RJ), deputado federal

Isnaldo Bulhões (MDB-AL), deputado federal

*Acompanham a viagem apenas ao Japão

