Lula fez troca programada de aeronave em viagem ao Japão; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trocou de avião em uma parada técnica, nos Estados Unidos, durante a viagem de ida para o Japão, onde terá agendas nos próximos dias em busca de novas parcerias comerciais.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), o procedimento já estava programado e foi adotado para reduzir o número de paradas técnicas até Tóquio.

Lula deixou Brasília na noite de sábado, por volta das 21h, a abordo do VC-1, avião oficial da Presidência, uma versão adaptada de um Airbus ACJ-319, comprada pelo próprio petista em 2005 e conhecida como “Aerolula”.

No domingo, o VC-1 pousou em Houston (EUA), onde Lula e sua comitiva migraram para o KC-30, versão adaptada para uso militar do Airbus A330-200. Trata-se de uma aeronave de maior porte e com maior autonomia.

Com a troca, Lula não precisou fazer uma parada adicional para reabastecimento em Anchorage, no Alaska, e seguiu direto até Tóquio, onde chegou por volta das 22h15 de domingo, no horário de Brasília, e manhã de segunda-feira no horário da capital japonesa.

A viagem de ida de Lula levou quase 25 horas, conforme os registros da Presidência.

🔎Segundo apurou o g1, se tivesse feito todo o trajeto a bordo do VC-1, Lula teria demorado de cinco a seis horas a mais para pousar em Tóquio.

Com o peso médio de uma comitiva presidencial, o VC-1 consegue voar por cerca de nove horas, enquanto o KC-30 suporta até 17 horas de voo.

KC-30

O KC-30 é um avião maior do que o VC-1, porém menos confortável, mas costuma ser adaptado para ser usado por presidentes da República.

✈ O KC-30 tem 59 metros de comprimento e capacidade para transportar até 238 passageiros.

A aeronave foi comprada no governo de Jair Bolsonaro (2019-2022) e tem sido utilizada em diferentes missões, como os voos de repatriação de brasileiros da Faixa de Gaza e do Líbano, de ajuda humanitária na tragédia climática do Rio de Grande do Sul, no transporte logístico de material, entre outras.