Lula fará pronunciamento na TV e no rádio para divulgar Pé-de-Meia e Farmácia Popular

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou pronunciamento em cadeia de TV para falar na noite desta segunda-feira (24) sobre os programas Pé-de-Meia e Farmácia Popular, informou o Palácio do Planalto.

A cadeia de TV foi convocada para as 20h30 com duração de dois minutos e 18 segundos. O presidente também chamou cadeia obrigatória de rádio para as 6h30 desta terça (25).

Lula fará o pronunciamento na véspera do começo do pagamento da parcela de R$ 1 mil aos alunos do Pé-de-Meia que passaram de ano em 2024.

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro, destinado a estudantes do Ensino Médio matriculados em escolas públicas e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O objetivo é promover a permanência e a conclusão escolar dos alunos.

O presidente e aliados, como o ministro da Secom, Sidônio Palmeira, pretendem fazer do Pé-de-Meia uma das principais marcas do terceiro mandato do presidente, que é cobrado pela falta de uma marca na gestão iniciada em janeiro de 2023.

A convocação das cadeias de TV e rádio ocorre em um momento que Lula atravessa uma crise na sua popularidade.

Segundo pesquisa divulgada neste mês pelo Instituto Datafolha, 24% dos entrevistados aprovam o governo do petista e 41% reprovam; 32% avaliam o governo como regular e 2% não souberam ou não responderam.

Este é o pior nível de aprovação em todos os três mandatos do presidente Lula.