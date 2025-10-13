Lula exonera indicados do Centrão após derrubada de MP no Congresso, mas preserva afilhados de Lira

Lula exonera indicados do Centrão após derrubada de MP no Congresso, mas preserva afilhados de Lira

Demissões foram oficializadas na Caixa, Codevasf, Iphan, Dnit e Agricultura. Planalto fala em fidelidade mirando 2026 e deputados alertam para ‘pautas-bomba’.

Por Guilherme Balza, Elisa Clavery, GloboNews — Brasília

Governo foi derrotado no Congresso com derrubada da MP que previa aumentar arrecadação com aumento de impostos

Após sofrer uma derrota na Câmara com a derrubada da medida provisória (MP) que substituiria o aumento do IOF, o governo Lula começou a exonerar uma série de indicações do Centrão em cargos de segundo escalão.

As demissões atingem aliados do presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI) e de deputados do PSD, presidido por Gilberto Kassab, além de nomes do União Brasil e do MDB.

A medida é vista como uma retaliação ao grupo político, que atuou contra a MP e, segundo governistas, quebrou um acordo para a sua aprovação. A presidência da Caixa, indicada pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), não será alterada – Lira se ausentou na votação sobre a MP.

Nos últimos dias, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, levou a sugestão de “pente-fino” para o presidente Lula, que deu carta branca para a represália. As demissões, até agora, já alcançaram:

Caixa Econômica Federal;

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf);

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan);

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit);

Superintendências no Ministério da Agricultura.

Da cota do União Brasil, por exemplo, foi demitida da superintendência do Iphan no Maranhão Lena Carolina Brandão, irmã do líder do partido na Câmara, Pedro Lucas (União-MA). O nome indicado pelo deputado Arthur Maia (União-BA) como superintendente da Codevasf em Bom Jesus da Lapa, Harley Xavier Nascimento, também deixou o cargo.

Maia publicou um vídeo em uma rede social em que elogia o nome de Harley e diz que ele estava há nove anos no cargo.

Aliados de Pedro Lucas e de Arthur Maia minimizam as exonerações e dizem que o afastamento já ocorreria, já que o União Brasil deixou a base do governo.

Ao g1, questionado sobre as demissões, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que “não dá pra ser casado e ter vida de solteiro”. Sabino é do União Brasil e está enfrentando um processo dentro da partido após resistir a sair do governo, mesmo com ultimato da sigla.