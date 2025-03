Lula e Haddad se reúnem para fechar detalhes de texto sobre isenção do IR

CNN Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, na manhã desta segunda-feira (17), com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, para alinhar os detalhes do texto da reforma do Imposto de Renda (IR). O secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, também participa do encontro.

Na semana passada, Lula disse que a proposta que deve isentar do IR quem ganha até R$ 5 mil será encaminhada ao Congresso Nacional nesta terça-feira (18). Atualmente quem recebe o valor paga uma alíquota de 27,5%.

Segundo a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), o governo estava fazendo ajustes nas formas de compensar a perda de receita que o projeto causará ao orçamento da União.

Na proposta, o governo considera implementar uma tributação mínima para quem recebe acima de R$ 50 mil mensais e estabelecer gatilhos caso haja déficit primário em 2025 e achatamento do patamar discricionário em 2027.

A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda é uma promessa de campanha de Lula. A medida foi anunciada por Haddad em novembro do ano passado, junto com o pacote de medidas fiscais.

O governo espera aprovar a medida no Congresso para que passe a valer a partir de janeiro de 2026.