Lula e eu agora somos sócios, diz Tarcísio durante evento do agro em SP

SÃO PAULO (Reuters) – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira que ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva serão agora sócios e prometeu uma relação republicana com o petista.

“Para o Brasil ir bem, São Paulo tem que ir bem, agora eu e o presidente Lula somos sócios, temos que torcer para que o Brasil vá bem”, afirmou durante evento XP Agro o governador, que foi ministro da Infraestrutura de Bolsonaro e disputou o governo paulista na eleição do ano passado com o apoio do agora ex-presidente.

Os comentários de Tarcísio vêm em um momento em que projetos do interesse do governador, como a privatização do porto de Santos, dependem do aval do governo federal.