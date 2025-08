Lula diz que vai ligar para Trump e convidá-lo para COP: ‘Quero saber o que ele pensa das questões climáticas’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (5) durante um evento no Palácio Itamaraty que vai convidar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas prevista para ocorrer em Belém, no Pará, em novembro.

“Eu não vou ligar para o Trump para comercializar, não, porque ele não quer falar. Mas eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para a COP, porque quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar pra ele, para o Xi Jiping, para o Modi. Só não vou ligar pro Putin porque o Putin não está podendo viajar. Vou ligar para vários presidentes”, afirmou.

“Se ele não vier, vai ser porque não quer, mas não vai ser por falta de delicadeza, charme e democracia”, prosseguiu Lula.

O presidente reforçou que o Brasil nunca saiu da mesa de negociação com os Estados Unidos e que a única explicação que ele vê para as sanções aos produtos brasileiros é política.

“Nós não podemos aceitar que o povo brasileiro seja punido. Diante do tarifaço, o compromisso do governo é com os brasileiros. Vamos colocar em execução um plano de contingência para mitigar esse ataque injusto e aliviar os prejuízos econômicos e sociais. Vamos proteger trabalhadores e empresas brasileiras que foram afetadas. Vamos recorrer a todas as medidas cabíveis, a começar pela OMC [Organização Mundial do Comércio], para defender os nossos interesses”, justificou.

‘Não tinha direito’

Minutos antes, Lula afirmou que o presidente norte-americano “não tinha o direito” de taxar o país da forma que fez — se referindo às tarifas de 50% impostas a produtos nacionais vendidos para os EUA.

A declaração foi dada durante reunião do ‘Conselhão’, no Palácio Itamaraty.

🔎O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como “Conselhão”, é o colegiado que reúne ministros, empresários e ativistas para discussão e sugestão ao governo de políticas públicas em diferentes áreas.