Lula diz que três mandatos incomodaram muita gente: ‘Imagina o quarto’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira 21 que deve se candidatar à reeleição na eleição presidencial de 2026. Durante discurso para apoiadores em Sorocaba (SP), o petista pediu que imaginassem a reação da oposição caso ele tenha um quarto mandato.

“Se preparem para a seguinte questão. Um mandato do Lula incomodou muita gente, dois mandatos incomodou muito mais, três mandatos, muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato, como é que eles vão ficar incomodados”, disse Lula.

Em relação à sua saúde, o presidente, que completa 80 anos em outubro, afirmou ter mais resistência física do que quando deixou a Presidência, aos 65 anos. “Hoje, eu consigo andar 30 minutos a seis quilômetros por hora, e 30 minutos a oito quilômetros por hora, sem cansar”, afirmou.

Uma pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira indicou que Lula tem vantagem sobre todos os potenciais adversários da direita em cenários de segundo turno. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vantagem é de oito pontos porcentuais.