Lula designa Boulos para trabalhar com profissionais de aplicativos e mobilizar pauta da jornada 6×1

O presidente Lula designou o novo ministro para três tarefas centrais: “colocar o governo na rua”, melhorar a relação com os trabalhadores de aplicativos e mobilizar a base pelo fim da escala 6×1. Segundo auxiliares de Boulos, ele irá se reunir nos próximos dias com os atuais integrantes da Secretaria-Geral, incluindo o ex-titular Márcio Macêdo, que passará a se dedicar à candidatura a deputado federal por Sergipe.

Na transição, Boulos definirá quais ações serão mantidas e encerradas e montará a nova equipe. A intenção é compor o ministério de forma plural, incorporando membros da Frente Povo Sem Medo e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), liderados por Boulos, além de preservar indicações de outros grupos, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Um dos maiores desafios do governo na área trabalhista foi a proposta de regulamentação da atividade de trabalhadores de aplicativos. O projeto enviado à Câmara no ano passado enfrentou resistência, principalmente entre os profissionais, que consideraram a medida restritiva. Boulos iniciou uma nova articulação sobre o tema, com participação de associações de entregadores e apoio de deputados de dez partidos, incluindo alguns de centro-direita.

O projeto propõe remuneração mínima, seguro obrigatório e transparência do algoritmo, mantendo flexibilidade, mas garantindo direitos básicos. A expectativa é que a matéria seja votada nos próximos meses.

Além disso, Boulos percorrerá estados brasileiros para divulgar pautas do governo e atuar como extensão do presidente, que precisa dedicar-se a outras agendas. Outra missão do ministro é avançar na discussão sobre o fim da escala 6×1.

A pauta surgiu de demandas populares e ganhou força nas redes sociais. Atualmente, tramita na Câmara uma PEC da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), mas sem apoio suficiente para aprovação antes das eleições de 2026. A função de Boulos será alterar a correlação de forças em torno do tema e transformá-lo em bandeira eleitoral para Lula.