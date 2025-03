Lula desembarca no RN para inauguração da barragem de Oiticica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta quarta-feira (19), no Rio Grande do Norte para inauguração do Complexo Oiticica, em Jucurutu (RN), na região do Seridó. A obra foi iniciada em 2013, durante o governo Dilma Rousseff e beneficiará 294 mil pessoas em 22 municípios. No mesmo evento, haverá a assinatura da Ordem de Serviço para construção da Adutora do Agreste Potiguar.

O projeto para construção do Complexo de Oiticica foi elaborado há 72 anos, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), responsável pela barragem. Desde o início do atual governo, R$ 163.133.122,00 foram repassados para que a barragem fosse entregue este ano. Durante o governo Dilma, R$ 176.744.928,00 já haviam sido investidos. Ao todo, R$ 765.988.792,33 foram empenhados, sendo R$ 161 milhões advindos do Novo PAC.

Expansão de capacidade

A barragem será inaugurada no dia de São José, padroeiro das chuvas abundantes e boas colheitas. O empreendimento faz parte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), e contará com uma ampliação em sua capacidade de reservatório, que saltará de 75,56 milhões de metros cúbicos para 742 milhões.

A construção do reservatório contempla o reassentamento da comunidade de Barra de Santana e Agrovilas, licenciamento ambiental, resgate arqueológico e ações de supressão vegetal, refletindo um comprometimento com a sustentabilidade e bem-estar das comunidades afetadas. “O anúncio principal, em nome do presidente Lula, nesta parceria com o estado do Rio Grande do Norte e o povo potiguar, é a garantia de 100% de recursos orçamentares e financeiros para as principais obras de infraestrutura hídrica, garantindo, assim, água para o consumo humano e para a produção de alimentos de baixas emissões”, afirma o ministro Waldez Góes.

A barragem é apenas uma das obras que compõem o Complexo Oiticica. Além dela, existem a Tomada D’Água do PISF, o Reassentamento Urbano e a Agrovila de Jucurutu, que estão 100% concluídas; a Agrovila de Jardim de Piranhas e de São Fernando, com 64,02% e 79,66% concluídas, respectivamente.

Região do Seridó

A região do Seridó abrange partes do Rio Grande do Norte e da Paraíba e é caracterizada pelo clima semiárido, com vegetação de caatinga e longos períodos de estiagem. Sua economia é baseada na agropecuária, e nos últimos anos tem investido no turismo ecológico e cultural, como o Geoparque Seridó, uma área de preservação e valorização geológica, cultural e ambiental reconhecida pela UNESCO.

Adutora do Agreste Potiguar

A Adutora do Agreste Potiguar é um sistema de abastecimento de água projetado para atender 38 municípios da região Agreste do Rio Grande do Norte, captando água do Rio Guajú para ser distribuída por meio de uma rede de 170,9 km de extensão. O projeto visa integrar três sistemas adutores intermunicipais para garantir maior segurança hídrica à população, com um investimento de R$ 448,46 milhões.

Serviço:

Inauguração da Barragem de Oiticica

Data: quarta-feira, 19 de março

Horário: 12h

Local: Comunidade de Nova Barra, da Barragem Oiticica, em Jucurutu (RN)