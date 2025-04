Lula desembarca na Rússia em maio para falar com Putin, enquanto Zelensky age para refazer ponte com petista

A pressão global exercida pela política tarifária de Donald Trump, e a atitude errática do presidente americano diante da guerra na Ucrânia, fizeram com que Volodymyr Zelensky voltasse a acionar Lula como canal de mediação com a Rússia. O petista desembarca em Moscou em 9 de maio, Dia da Vitória para os russos, que marca a vitória sobre a Alemanha de Hitler na Segunda Guerra. Uma conversa entre Lula e Putin já está marcada.

O presidente do Brasil fez questão de dizer à imprensa internacional, após giro pelo Japão e Vietnã, que falaria por telefone com o ucraniano. Segundo uma fonte da diplomacia no Planalto, o pedido partiu da Ucrânia e foi precedido de uma entrevista pelo chanceler do país que recolocou publicamente Lula como um agente de mediação.

A conversa com o líder ucraniano deve acontecer até a próxima semana. Passo seguinte, Lula desembarca na Rússia e terá uma reunião pessoalmente com Putin. Ele foi convidado pelo russo para acompanhar os atos do Dia da Vitória.

Para a diplomacia do Brasil, a atitude errática de Trump diante do conflito – o americano chegou a chamar Zelensky de “ditador” e o enxotou publicamente da Casa Branca – acabou por reabilitar propostas feitas anteriormente pelo Brasil e pela China como opções para a Ucrânia.

Lula não deixou de externar certa mágoa com o ucraniano. Ao anunciar o telefonema, disse esperar que Zelensky esteja, agora, interessado “na paz”. O líder do leste europeu disse, meses atrás, que o “trem” de protagonismo do petista como mediador com os russos havia passado.