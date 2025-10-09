Lula: derrubada de MP não é derrota do governo, mas do povo brasileiro

Após a derrubada da MP do IOF na Câmara, o presidente Lula comentou. Disse que essa não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro porque a MP procurava corrigir distorções. Cobrando mais dos mais ricos, de quem ganha mais e lucra mais.

A Câmara deixou a MP do IOF perder a validade antes mesmo do texto ser votado. Essa quarta-feira (8) era o último dia de prazo para análise no Congresso. Mas… não teve acordo. E aí, não adiantaram as conversas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com líderes e as concessões feitas.

No relatório, o relator, deputado Carlos Zarattini, do PT de São Paulo, chegou a aliviar para as bets, mantendo em 12% e não em 18% a taxação. Manteve também a isenção para as LCI e LCA, as letras de crédito imobiliário e do agronegócio.

O texto também aumentava a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das fintechs de 9% para 15%. Mas não teve jeito. A pedido da oposição, a MP foi retirada da pauta.

A matéria foi editada em julho depois que o Congresso derrubou um decreto anterior com um reajuste ainda maior do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras.

O assunto era de interesse do governo, que estima agora um rombo bilionário nas contas públicas no próximo ano com a decisão.

O presidente Lula afirmou que a perda de validade da MP vai contra a justiça tributária porque aposta numa arrecadação menor, o que pode limitar políticas públicas e os programas sociais. Lula ainda completou: é jogar contra o Brasil.

