Lula defende Lira após plateia vaiar deputado em evento: “Comportamento que incomoda”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou, nesta sexta-feira (10), de vaias que ocorreram durante uma cerimônia de entrega de 914 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida em Maceió, capital de Alagoas.

Ao longo do evento, a plateia vaiou, principalmente, as menções ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que estava presente e também discursou.

“Esse ato aqui é um ato para a gente homenagear os companheiros do conjunto residencial Parque da Lagoa. É um ato que não tem partido político aqui”, afirmou Lula.

“Um ato institucional não tem cor partidária, porque senão fica difícil para um presidente da República viajar para inaugurar coisa, porque as pessoas que vêm aqui são convidadas por nós. E ninguém leva ninguém à sua casa para ser vaiado, para ser maltratado”, continuou.

“Uma questão de comportamento que me incomoda muito”, resumiu o presidente.

Lula ainda sinalizou que o governo vê de forma positiva o apoio que tem recebido na Câmara dos Deputados, inclusive de parlamentares que não fazem parte do núcleo mais próximo ao grupo do presidente.

“Eu sei das divergências que existem para os partidos políticos aqui, mas eu queria dizer para vocês uma coisa: eu só tenho 70 deputados e a Câmara tem 523. Nós, até agora, não tivemos um único projeto do governo derrotado. Todos foram aprovados”, acrescentou.

“Falta de respeito”, diz Lira

Alagoano, Lira nasceu na política. Seu pai, Benedito de Lira, foi de deputado a senador. Atualmente, é prefeito de Barra de São Miguel.

“O meu pai, que muitos aplaudem e muitos vaiam, mas eu duvido que um morador que vai ser atendido por essas casas esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito”, disse o presidente da Câmara, antes do discurso de Lula.

Nesse momento, o petista chegou a se levantar e ir para perto do deputado, que continuou falando sobre a atuação de sua família no estado.

“Então, presidente Lula, mais do que vaias e aplausos, a função do parlamentar é trabalhar pelo seu estado. É continuar aprovando matérias no Congresso Nacional; é dando suporte para que tudo aconteça nas políticas públicas. E a Câmara dos Deputados faz o seu papel”, acrescentou em outro momento do discurso.