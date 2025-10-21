Lula decidiu deixar indicação para o STF para depois da viagem à Ásia, dizem ministros

Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, confirmaram ao blog que Lula preferiu adiar o anúncio do nome de Jorge Messias como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) para sua volta da viagem à Ásia.

Lula embarcou na manhã desta terça-feira (21) para visitas oficiais na Indonésia. Em seguida, parte rumo à Malásia, onde vai participar da reunião da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Há expectativa de um encontro com Trump durante a viagem.

Inicialmente, o anúncio de Messias como substituto de Barroso estava previsto para esta terça.

Lula, no entanto, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), por volta das 20h de segunda, conforme apurou a TV Globo. O encontro teria durado até tarde, de acordo com senadores que foram informados da reunião.

Depois da reunião, Lula decidiu conversar com mais senadores e candidatos à vaga antes de formalizar o nome de Messias. Por isso, o adiamento do anúncio.

Alcolumbre confirmou a reunião com Lula no Palácio da Alvorada ontem à noite, mas disse que não iria comentar um encontro reservado apenas entre os dois.

Interlocutores de Alcolumbre disseram, porém, que o presidente do Senado reiterou o apoio a Rodrigo Pacheco como um nome da Casa, que teria aprovação rápida e fácil.

Alcolumbre disse, no entanto, reconhecer que essa é uma prerrogativa do presidente da República, mas que ele precisava negociar melhor a indicação de Messias para garantir a aprovação.