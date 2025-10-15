Lula confirma reunião de negociação com EUA nesta quinta e relembra conversa com Trump: ‘Pintou indústria petroquímica’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quarta-feira (15) que a reunião entre representantes do governo brasileiro e americano para tratar do tarifaço – em vigor desde 6 de agosto – e das sanções a autoridades brasileiras vai ocorrer nesta quinta (16) (leia mais abaixo).

O encontro será entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Vieira chegou nesta segunda (13) a Washington.

Ao falar da conversa que teve com Trump por telefone, na semana passada, Lula fez uma referência à declaração do americano na Assembleia Geral da ONU de que teve uma “química excelente” com ele.

“Eu comecei a falar o que eu deveria falar. Aí, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Amanhã [quinta], vamos ter uma conversa de negociação e eu estou dizendo isso para vocês porque a relação humana é química”, afirmou em evento no Rio.

Lula deu mais detalhes sobre o que os dois conversaram durante a ligação.

“Ele me ligou e eu disse: ‘Eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje, você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Significa que sou oito meses mais velho que você. Então, vamos nos tratar de ‘você’, sem liturgia”, contou.

Ainda sobre o encontro na ONU, Lula afirmou que quando foi falar com Trump, eles não se conheciam e estavam “de mal”: “Eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, 29 segundos, sabe?”, disse o presidente.

Pontos de negociação

Antes da confirmação de Lula, a possibilidade do encontro entre os representantes brasileiros e americanos nesta quinta foi antecipada pelo blog do Valdo Cruz, da GloboNews.

Segundo apuração, Trump sinalizou — durante um encontro com o presidente da Argentina, Javier Milei — um dos pontos que deseja negociar com o Brasil: a possibilidade de substituição do dólar por uma moeda comum entre os países que integram o Brics — grupo que reúne algumas das principais economias emergentes do mundo.

As declarações de Lula foram dadas durante um evento no Rio de Janeiro em comemoração ao Dia do Professor. Na ocasião, o Executivo anunciou a abertura do sistema de solicitação da “Carteira Nacional Docente do Docente (CNDB)”