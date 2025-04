Lula comparece ao velório do papa Francisco no Vaticano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu nesta sexta-feira (25) ao velório do papa Francisco, que acontece na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia será encerrada ainda nesta sexta.

Lula estava acompanhado da primeira-dama Janja, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o assessor especial Celso Amorim.

O presidente desembarcou no Aeroporto Internacional de Roma Leonardo da Vinci (Fiumicino) por volta das 13h30 (horário local), 8h30 em Brasília.

Na comitiva que foi à Itália com Lula, também estão representantes dos Três Poderes: o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União–AP).

Detalhes do funeral do papa Francisco

No sábado, com o caixão fechado, o cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício (integrante mais velho do grupo), iniciará o funeral celebrando a Missa das Exéquias (cerimônia para os católicos falecidos), a partir das 5h (horário de Brasília), 10h (horário local), na Praça de São Pedro.

Os funerais papais anteriores também foram realizados ao ar livre, com milhares de pessoas acompanhando a cerimônia em frente à Basílica.

Este será o primeiro dia do Novendiali (novenário), os nove dias de luto e orações em honra ao papa, na Praça de São Pedro, em frente à Basílica de São Pedro, a principal do Vaticano.

Após a cerimônia, que deve contar com a presença de autoridades e líderes mundiais, o caixão será levado de volta para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, seguirá em procissão para a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde a cerimônia de sepultamento será realizada.