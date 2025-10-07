Lula classifica como ‘equívoco’ e ‘bobagem’ pressão do União e PP sobre ministros no governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como “um equívoco, um erro, uma bobagem” a pressão de União Brasil e PP para que os ministros Celso Sabino e André Fufuca deixem o governo. A declaração foi dada em entrevista publicada pela TV Mirante nesta terça-feira 7.

“Acho que é um equívoco do PP querer expulsar o Fufuca, da mesma forma que acho que é um equívoco do União Brasil querer expulsar o Celso Sabino. Acho um erro, uma bobagem. Mas de qualquer forma eu vou conversar com eles, eles são deputados, eles têm mandato, eles sabem também o que decidir, tem maioridade para isso”, afirmou Lula.

Celso Sabino (União) é ministro do Turismo e recebeu um ultimato de seu partido para deixar o cargo ainda nesta terça-feira. Caso não saia, haverá reunião marcada para quarta-feira 8, às 10h, para votar parecer pela sua expulsão. O ministro resiste à saída, pois pretende se candidatar ao Senado em 2026 e pretende usar a COP30, em Belém, como vitrine para a candidatura.

“Por que essa pequenez, sabe, de achar que atrapalhar um ministro que está fazendo um bom trabalho deixar de ser ministro por que? Por raiva, por inveja, por disputa política?”, disse Lula.

Sobre Fufuca, ministro do Esporte, Lula afirmou que ainda quer conversar com ele e disse que não deseja sua saída. “Eu não quero que ele saia. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho”, declarou.

O presidente também afirmou que não vai implorar por apoio de partidos nas eleições de 2026. “Eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo, vai estar comigo quem quiser estar comigo. Eu não sou daqueles que ficam tentar comprar deputado, não, vai ficar comigo quem quiser e quem quiser ir para o outro lado que vá e que tenha sorte, porque eu acho que nós temos certeza de uma coisa: a extrema direita não voltará a governar esse país”, completou.