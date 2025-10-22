Lula chega à Indonésia para giro na Ásia, de olho em possível encontro com Trump

Por RFI

Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro

Os ponteiros ainda precisam ser acertados para saber se haverá tempo para o encontro entre os dois, incluindo a pauta para uma eventual reunião bilateral. Para assessores do presidente, o encontro em si já seria de extrema importância, mesmo que não resulte em anúncios formais.

Do lado brasileiro, segundo fontes, janelas de oportunidades estão sendo reservadas para possíveis encontros de Lula com Trump e outros chefes de Estado. Em sua terceira viagem à Ásia este ano, o petista continua atrás de novos mercados. Os países da Asean são responsáveis por 20% do superávit comercial brasileiro com o mundo, ou cerca de US$ 15 bilhões.

Em Jacarta, será recepcionado em cerimônia oficial de chegada no Palácio Presidencial, e recebido com a primeira-dama, Janja da Silva, pelo presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. Os dois terão um encontro privado, seguido de reunião ampliada, cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa.

Nesta quinta-feira (22), Lula falará no Fórum Empresarial Brasil-Indonésia, do qual participam mais de uma centena de empresários de cada lado. No dia 24, tem previsão de visita ao secretário-geral da Asean, o cambojano Kao Kim Hourn, na sede da entidade, em Jacarta.

Agenda disponível para Trump na Malásia

Da Indonésia, Lula seguirá ainda para a Malásia. Ele fará visita de Estado aos dois países, onde tem reuniões com seus líderes e assina acordos bilaterais.

Em Kuala Lumpur, capital malaia, Lula receberá o título Doutor Honoris Causa da Universidade Nacional da Malásia e participará de dois fóruns empresariais.

Lula ficará até 27 de outubro no país, onde estará da abertura da 47ª Cúpula da Asean – ele é o primeiro presidente brasileiro a receber o convite para participar do encontro. A partir daí, sua agenda deve variar de acordo com as possibilidades de encontros bilaterais. O mais aguardado é com o Trump, levando a presidência a deixar uma janela relativamente flexível para concretizar essa possibilidade.

Os governos do Brasil e dos EUA têm pressa para essa reunião: querem aproveitar o momentum, e agora é preciso mostrar até onde estão dispostos a ir. Depois do encontro de 39 segundos dos dois na Assembleia Geral da ONU, os canais de comunicação foram reabertos.

Desde então, nada mudou, e o Brasil continua submetido a 50% de tarifas, com sanções aplicadas a indivíduos. Mas os sinais políticos mostram que a relação pode ganhar nova tração e buscar certa normalidade.

A agenda e a vontade política ainda precisam ser montadas para que o encontro saia. Segundo fontes do governo brasileiro, a reunião em si já é importante por dar novos passos em direção às negociações e reduzir o espaço para ruídos na relação.

Encontro com presidente da Índia

Na Malásia, Lula ainda se encontra com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na única bilateral confirmada até agora. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, esteve em missão na Índia semana passada para preparar o terreno para visita de Estado que Lula fará ao país em fevereiro de 2026. Os dois estão submetidos à maior sobretaxa aplicada pelos EUA no tarifaço, de 50%.

A Asean representa uma oportunidade de encontro e reunião com diversos líderes mundiais, já que todos os grandes países têm algum tipo de relação com o grupo e a presença braseira consolida a presença do país no sudeste asiático. A Asean é o quinto principal parceiro do Brasil e quarto maior destino das exportações.

Os 11 países que integram a associação somam mais de 680 milhões de habitantes e um PIB agregado de US$ 4 trilhões. Considerados em conjunto, seriam o terceiro país mais populoso e a quarta maior economia do mundo.

Na cúpula do leste da Ásia, onde participa como presidente rotativo do Brics, Lula vai levar a visão do governo brasileiro sobre resiliência das economias diante de cenário difícil para o livre comércio.

Ampliação de mercados após tarifaços

Todo esse périplo asiático tem por objetivo ampliar mercados e aumentar as exportações, sobretudo num momento em que os EUA exercem forte pressão sobre o Brasil, que mantém superávit significativo com os países da região.

A Indonésia é terceira maior democracia do mundo, quarta mais populosa e maior economia da Asean. As áreas que representam oportunidades para o Brasil são sobretudo agrícola, segurança alimentar, bioenergia, desenvolvimento sustentável e defesa.

Segundo levantamento da Apex Brasil, que organiza os fóruns empresariais com o Itamaraty, diante do tarifaço americano, a Indonésia surge como possível mercado alternativo para o subsetor de pneus. Hoje, os americanos absorvem 34,7% das exportações brasileiras do produto. A Indonésia importou mais de US$ 1 bilhão do setor em 2024 e, atualmente, o Brasil responde por apenas 1,95% do que compram.

Entre os produtos cuja exportação para os EUA tem mais de 30% de dependência, destacam-se os tubos de ligas de aço, para os quais a Indonésia surge como mercado alternativo. Ou seja, enquanto segue negociando com os Estados Unidos, o Brasil tenta redirecionar suas exportações.