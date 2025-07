Lula chama Bolsonaro de ‘coisa’ e debocha de Eduardo: ‘Ô Trump, não deixa o meu pai ser preso’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou a postura do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e imitou o parlamentar pedindo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não seja julgado.

A declaração de Lula foi dada nesta sexta-feira 11, durante um evento na cidade de Linhares (ES), para promover a entrega do cartão de transferência de renda de pescadores e agricultores atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, há cerca de 10 anos.

Ao iniciar sua fala, Lula criticou a articulação do parlamentar nos Estados Unidos para evitar o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente é acusado de comandar um tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022.

“Aquela coisa covarde [Jair Bolsonaro] que preparou um golpe nesse país mandou o filho dele para os EUA pedir para o Trump fazer ameaça. ‘Ô Trump, pelo amor de Deus, Trump. Solta o meu pai. Não deixa o meu pai ser preso’”, começou o presidente.

Desde março, Eduardo Bolsonaro tem liderado articulações em nome da cúpula bolsonarista nos EUA para evitar o avanço do julgamento de seu pai no STF. Ele chegou a se afastar da Câmara dos Deputados para se reunir com congressistas e negociar sanções ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo na Suprema Corte.