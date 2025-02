Lula avisa aliados que escolheu Padilha para a saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avisou a aliados próximos que já tomou uma decisão sobre o futuro do Ministério da Saúde. Fontes ouvidas pela CNN afirmam que o substituto de Nísia Trindade (sem partido) será Alexandre Padilha (PT).

Padilha é o atual ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e cuida da articulação política do governo ao lado de Rui Costa (PT), da Casa Civil. Ele já foi ministro da Saúde anteriormente, entre 2011 e 2014, durante o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.

A decisão vem depois de uma pressão intensa de aliados, tanto da esquerda quanto do Centrão, para a troca no comando do ministério. Para além das críticas sobre os resultados dos programas coordenados pela Saúde, problemas de comunicação e de articulação política também pesaram para a saída de Nísia.

A ministra foi escolhida depois de ter tido atuação marcante na pandemia do coronavírus, como presidente da Fiocruz, ainda durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Aliados do presidente revelaram ainda que a decisão de demitir Nísia, embora fosse vista como “necessária” e “urgente”, foi sentida pelo presidente, que ainda não está confortável com a mudança e, especialmente, com o desligamento dela.

A CNN procurou a ministra Nísia Trindade, mas ainda não teve retorno. Procurada, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, comandada pelo ministro Alexandre Padilha, informou que não comentará o assunto.