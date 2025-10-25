Lula assina acordos comerciais na Malásia e alfineta Trump: ‘cabeça erguida é mais importante que Nobel’
O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, assinaram neste sábado (25) acordos de cooperação comercial entre os dois países. Em coletiva de imprensa, o líder petista criticou a ONU e outras instituições multilaterais por fracasso ao tentar obter a paz na Ucrânia e na Faixa de Gaza e mandou um recado ao presidente americano, Donald Trump.
Por RFI
“Para um governante, andar de cabeça erguida é mais importante do que um prêmio Nobel”, disse Lula, ao lado de Anwar Ibrahim. A declaração é feita antes de um aguardado encontro com Trump na Malásia, em um giro que o presidente brasileiro realiza na Ásia.
Trump é aguardado em Kuala Lumpur, onde participará no domingo (26) da abertura da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) e onde também deve se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, para tentar apaziguar as tensões comerciais entre os dois países.
A Casa Branca criticou duramente este mês o Comitê Nobel norueguês por conceder o Nobel da Paz à líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado e por considerar que Trump foi ignorado. Desde que retornou ao poder para um segundo mandato em janeiro, o presidente americano tem declarado repetidamente que merece a recompensa por seu papel na resolução de diversos conflitos — uma afirmação que muitos observadores consideram amplamente exagerada.
“Quem é que se conforma com a duração da guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Quem é que pode se conformar o genocídio na Faixa de Gaza durante tanto tempo?”, questionou Lula diante de jornalistas após o encontro bilateral. O presidente brasileiro destacou a injustiça “da violência das guerras e das bombas”, e a utilização da fome “e a vontade de comer de uma criança como forma de torturá-la”.
“Quando nós aceitamos isso como normal, não estamos sendo seres humanos”, insistiu. Logo depois, o presidente afirmou que “as instituições multilaterais que foram criadas para tentar impedir que essas coisas acontecessem pararam de existir”. Segundo ele, atualmente o Conselho de Segurança da ONU e a ONU “não funcionam mais”.
Acordos com a Malásia
Essa foi a primeira visita de um presidente brasileiro à Malásia em 30 anos, considerada histórica. Lula e Anwar Ibrahim assinaram diversos acordos bilaterais nos setores de energia, ciência e tecnologia, com o objetivo de intensificar e diversificar o comércio e os investimentos entre os dois países.
Em seu discurso, o primeiro-ministro malaio elogiou a liderança de Lula e saudou a reaproximação entre os dois países. Para Ibrahim, o petista é um líder que representa a classe trabalhadora, cuida dos desfavorecidos e tem coragem de denunciar os horrores no mundo. “Este é um encontro entre amigos que compartilham convicções e ideias. Tenho certeza de que nossos países vão trabalhar juntos como parceiros em diferentes áreas”, completou o premiê da Malásia.
Ibrahim ainda disse esperar que as parcerias entre os dois países sejam ampliadas no futuro, bem como as importações de produtos brasileiros à Malásia. “Este não é um encontro diplomático ordinário. É um encontro de amigos que compartilha