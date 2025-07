Lucas Paquetá pode ser banido do futebol nesta sexta-feira; relembre o caso

CNN Brasil

A FA (Federação Inglesa de Futebol) deve divulgar nesta sexta-feira (25) o aguardado desfecho do caso envolvendo Lucas Paquetá. A decisão é crucial para o futuro do meia brasileiro, que corre o risco de ser banido do futebol de forma definitiva pela entidade inglesa.

Paquetá, que defende o West Ham, foi contratado pelo clube inglês por 51 milhões de libras (cerca de R$ 379 milhões).

Relembre o caso

O meia, que atuou no Flamengo e na Seleção Brasileira, foi formalmente acusado pela FA em maio de 2024, após dez meses de investigação. O andamento do processo disciplinar foi marcado por atrasos que causaram incômodo tanto ao jogador quanto ao West Ham.

A audiência começou em 17 de março, com a expectativa inicial de que o veredito fosse divulgado em até três semanas.

Lucas Paquetá responde por quatro violações à Regra E5.1 da federação, relacionadas à sua conduta em partidas do West Ham.

O jogador foi acusado de ter forçado cartões amarelos em quatro partidas da equipe inglesa na Premier League, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Os jogos foram contra Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth.

A FA solicita a suspensão definitiva do atleta das competições esportivas.

Além dessas, o brasileiro também enfrenta outras duas acusações. De acordo com o jornal britânico The Sun, Paquetá teria utilizado um segundo celular enquanto o aparelho principal estava sob posse da FA. Após reaver o dispositivo, ele teria descartado o telefone reserva, o que pode ser interpretado como tentativa de obstrução da investigação, resultando em dois agravantes no caso.

No Brasil, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas havia aprovado o relatório final que solicitava o indiciamento de Bruno Tolentino, tio de Paquetá, por suspeita de participação no esquema de manipulação de resultados.

De acordo com as apurações conduzidas no Senado, Tolentino teria repassado grandes quantias de dinheiro para atletas — incluindo uma transferência de R$ 30 mil para o ex-Botafogo Luiz Henrique, em 6 de fevereiro de 2023.

Paquetá e a FA apresentaram suas defesas perante um comitê independente, que é quem tomará a decisão definitiva. Tanto a Federação Inglesa quanto o jogador podem recorrer da sentença.