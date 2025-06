Luan Santana, Jorge Vercillo e Menos é Mais: veja agenda cultural do fim de semana em Natal

Portal g1 Rn

O primeiro fim de semana do São João de Natal na Arena das Dunas terá shows gratuitos de nomes como Luan Santana, Menos é Mais, Pablo, À Vontade, Calcinha Preta, Mari Fernandez e Léo Foguete. No Teatro Riachuelo tem a apresentação do cantor e compositor Jorge Vercillo, na sexta-feira (6), e o “Arraiá do Xameguinho” para a garotada, no domingo (8). Em Ponta Negra, no sábado (7), acontece a 10ª edição do Arraiá do Outro Par, também com entrada gratuita.

Veja abaixo:

Quinta-feira (5)

Quinta Que Te Quero Samba – com Batuque de um Povo

Local: Rua Coronel Cascudo 130, Cidade Alta (Bar da Nazaré)

Rua Coronel Cascudo 130, Cidade Alta (Bar da Nazaré) Horário: 19h

19h Ingressos: entrada gratuita

Fuxiquinho Circo Show

Local: Partage Norte Shopping

Partage Norte Shopping Horário: 20h

20h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI)

Sexta-feira (6)

São João de Natal – Luan Santana, Marina Elali e Thiago Freitas

Local: Estacionamento daArena das Dunas

Estacionamento daArena das Dunas Horário: 18h

18h Ingressos: entrada gratuita (1 kg de alimento não perecível) Jorge Vercillo Local: Teatro Riachuelo

Teatro Riachuelo Horário: 21h

21h Ingressos: a partir de R$ 120 (clique AQUI) Roberto Rizzo e Seu Sérgio em “Os Cabra Macho” Local: Natal Comedy Club

Natal Comedy Club Horário: 20h

20h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Sábado (7) São João de Natal – À Vontade, Pablo e Calcinha Preta Local: Estacionamento da Arena das Dunas

Estacionamento da Arena das Dunas Horário: 18h

18h Ingressos: entrada gratuita (1 kg de alimento não perecível) Zezo Potiguar, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada se apresentam com o projeto “À Vontade” — Foto: Carol Diógenes/Divulgação/PMCG Arraiá do Outro Par – Socorro Lima, DuSouto, Trio Trancelim e Tiquinha Rodrigues Local: Avenida Praia de Muriú (Ponta Negra)

Avenida Praia de Muriú (Ponta Negra) Horário: 17h

17h Ingressos: 2 kg de alimento não perecível A Bella Itália – Especial Andrea Bocelli Local: Teatro Riachuelo

Teatro Riachuelo Horário: 20h

20h Ingressos: a partir de R$ 75 (clique AQUI)

Arraiá do 294 – Diogo das Virgens e Vitrola Livre

Local: 294 Bar (Avenida Deodoro)

294 Bar (Avenida Deodoro) Horário: 18h

18h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI)

Arraiá Bebamais – Joélika Diniz e convidados

Local: Casanova Ecobar

Casanova Ecobar Horário: 20h

20h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI)

Sanny Machado – “Incrível Mente Mágico”

Local: Natal Comedy Club

Natal Comedy Club Horário: 20h

20h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI)

Domingo (8)

São João de Natal – Léo Foguete, Menos é Mais e Mari Fernandez

Local: Estacionamento da Arena das Dunas

Estacionamento da Arena das Dunas Horário: 18h

18h Ingressos: entrada gratuita (1 kg de alimento não perecível)

Arraiá do Xameguinho – Mara Dias e MC Divertida

Local: Teatro Riachuelo

Teatro Riachuelo Horário: 15h

15h Ingressos: a partir de R$ 90 (clique AQUI)

Ensaio do Kevin

Local: La Praia Beach Lounge (Ponta Negra)

La Praia Beach Lounge (Ponta Negra) Horário: 14h

14h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI)

Segunda-feira (2)

Segunda de Vagabundo