Longa-metragem sobre a história de Carnaubais será lançado neste sábado (18)

No próximo domingo, o produtor cultural Zelitto Coringa estará lançando o seu documentário “Carnaubais: Nossa gente, nossa história”, um longa-metragem narrando fatos curiosos e contando a história do município através de seus moradores e com capítulo especial, dedicado ao ano 1974, quando uma enchente destruiu toda a cidade e a população ficou desabrigada.

Aspecto importante do longa, o filme, gravado em abril deste ano, conta com a participação de populares da própria cidade: “Na condição de artista nascido em Carnaubais, sei da importância de ouvir a classe artística e mostrar nossos valores culturais. Nossa história é o que nos identifica e diz muito sobre quem fomos e quem somos, por isso mesmo fiz questão de também assinar a trilha musical do filme”, diz Zelitto.

“A presença dos violeiros Hominho Costa e José Jonhson, do músico Johnatan Lopo, da educadora e poetisa Aldinete Sales, da cantora Rafaela Souza que interpreta as músicas de Núbia Lafayete e dos jovens músicos João Vítor e Júnior, dentre outros, dão a perfeita dimensão do celeiro cultural e artístico que habita o município”. Exalta o diretor e produtor.

A equipe conta ainda com a participação do documentarista Alexandre Santos e da fotógrafa e editora de imagens, Edileusa Martins do Coletivo Caminhos, Comunicação & Cultura, ambos com grande experiência na produção audiovisual de nosso estado.

Carnaubais

Carnaubais tem em Santa Luzia sua padroeira e santa de devoção mesmo antes do município existir. Conta a história que, quando um grande incêndio atingiu o carnaubal, um barão teria pedido a interseção da santa que mandou chuva em abundância e apagou o fogo. O barão construiu uma capela em agradecimento a Santa Luzia e a santa passou a ser venerada pela população. Toda essa história é contada com orgulho pelos populares. O município também é berço da Cantora Núbia Lafayete e do líder sindical salineiro Manoel Torquato, um dos fundadores do Sindicato do Garrancho (onde os trabalhadores para encobrirem seus rastros, amarravam garranchos nas pernas).

O município abriga ainda hoje a maior reserva de carnaubeiras da américa latina. “Queremos documentar a história de Carnaubais através dos relatos de seus moradores e de personagens do município que guardam a rica memória dos acontecimentos vividos e disponibilizar o documentário para as pessoas interessadas na história do município” afirma Coringa que acredita que a obra poderá contribuir de forma efetiva com o resgate da memória e da história do município.

O lançamento do longa-metragem “Carnaubais: Nossa gente, nossa história”, ocorre no dia do aniversário da cidade, 18 de setembro às 19h no canal do Youtube da ZCRIAR (aqui) e está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.