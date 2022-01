Nos últimos dias, 20 novas lombadas estão sendo instaladas em 10 bairros de Mossoró, com o intuito de fazer com que os motoristas reduzam a velocidade e diminuir o número de acidentes. O trabalho acontece por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito e a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos.

Os bairros contemplados com a sinalização são: Aeroporto, Belo Horizonte, Abolição IV, Santa Delmira, Barrocas, Parque Universitário, Pintos, Liberdade, Sumaré e Bom Jesus. O Departamento de Sinalização Viária realizou estudo de viabilidade, seguindo a estatística por grau de perigo e índice de acidentes em todos estes bairros.

Os serviços foram iniciados na avenida Centenária, bairro Aeroporto. De acordo com Cledinilson Morais, secretário de Segurança, a avenida foi tratada com prioridade por conta do risco de acidentes e por não contar com nenhum tipo de sinalização.

O titular da pasta informou que a equipe montou um cronograma, dando prioridade à região do bairro Aeroporto. Logo em seguida, foi iniciado o processo de instalação das sinalizações para resolver o problema. Seguindo o cronograma, as próximas ruas e avenidas que deverão receber os novos dispositivos são:

Aeroporto II

Av. Centenária

Rua Anderson Dutra

Belo Horizonte

Rua Zeca Medeiros

Abolição IV

Rua José Irinaldo

Santa Delmira

Av. Rio Branco

Barrocas

Rua Melo Franco

Parque Universitário

Rua Sergina Lucinda Alves

Pintos

Av. Francisco Mota

Rua Seu Né Bezerra

Liberdade

Rua Freirinho

Sumaré

Rua Gagaça Lopes

Bom Jesus

Rua Manoel Balbino da Costa