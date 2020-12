LNF: Carlos Barbosa-RS e Corinthians decidem última vaga à semifinal

Por Lincoln Chaves – Repórter da Rádio Nacional e da TV Brasil – São Paulo

O jogo de volta das quartas de final estava marcado para o último dia 22, mas foi adiado após um surto do novo coronavírus (covid-19) atingir o Carlos Barbosa. Foram 15 pessoas (13 atletas) contaminadas. O primeiro jogo, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, em 15 de novembro, acabou empatado em 2 a 2. Os gaúchos abriram 2 a 0 com gols dos alas Richard e Bruno Rafael, mas o pivô Deives e o ala Murilo – atuando como goleiro-linha – igualaram para o Corinthians.

Uma vitória simples, para qualquer lado, define o classificado. Em caso de empate no tempo normal, os times disputam dois tempos extras de cinco minutos. Por ter melhor campanha, o Carlos Barbosa possui a vantagem do empate na prorrogação. Quem avançar encara o Joinville-SC na semifinal. Os catarinenses eliminaram o Pato-PR, atual bicampeão da LNF. O outro confronto valendo vaga na decisão reúne Tubarão-SC e Magnus Sorocaba-SP, que realizaram o jogo de ida na quarta-feira (2), também com transmissão da TV Brasil. O time paulista saiu na frente e venceu por 6 a 0.



Carlos Barbosa-RS e Corinthians decidem vaga na semifinal da LBF – ACBF Carlos Barbosa Futsal – Flickr

Após o empate em São Paulo, o elenco do Carlos Barbosa ficou duas semanas parado por conta do surto da covid-19. Os atletas do time gaúcho retornaram aos treinos na última sexta-feira (27).

“Imagino que teremos que ter uma rotatividade de atletas ainda maior para podermos estar em um nível próximo ao do jogo anterior, sem afetar a capacidade respiratória dos jogadores”, analisou o técnico da equipe gaúcha, Edgar Baldasso, ao site oficial do clube. “Em termos de mentalização e do que precisa ser feito, isso não me preocupa. O que preocupa é que nosso último jogo foi no dia 15 de novembro. Ficamos quase 20 dias sem jogar. Tivemos poucos dias para treinar e retomar a forma”, completou o treinador.

Ao contrário do adversário, o Corinthians se manteve ativo – inclusive, comemorando título. o Timão levou o bicampeonato da Supercopa, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), disputada entre quarta (25) e sexta-feira da semana passada, em Erechim (RS). Os alvinegros foram a quadra quatro vezes no período.

“Com certeza já queríamos ter jogado [com o Carlos Barbosa], mas por questões sanitárias, não foi possível. Temos que olhar sempre pelo lado positivo. Ganhamos um tempo para recuperar jogadores fundamentais para a equipe, que são os casos do [ala] Leandro Caires e [fixo] Nenê, e fazer ajustes que o [técnico André] Bié acredita que sejam necessários”, comentou o pivô corintiano, Deives, ao site oficial do Timão.

O Corinthians tenta chegar à semifinal da LNF pela quinta vez. O Timão ficou entre os quatro primeiros entre 2012 e 2014 e depois em 2016, quando conquistou o primeiro título na competição. O Carlos Barbosa é o maior vencedor da Liga Nacional de Futsal, com cinco taças. O time gaúcho alcançou o top-4 em dez oportunidades, sendo a mais recente em 2015, ano em que se sagrou campeão pela última vez.

Confira a tabela completa da Liga Nacional de Futsal.

Edição: Gustavo Faria