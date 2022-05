Livro traz os 104 anos de história da Escola Estadual Prof. Adrião Melo em Campo Grande

Em homenagem aos 104 anos de história da Escola Estadual Professor Adrião Melo, localizada no município de Campo Grande, está sendo lançado o livro “Escola Estadual Professor Adrião Melo: um século de história educando e formando gerações”, de autoria do professor e escritor Júnior Liberato e coautoria do escritor Irani Medeiros.

O autor do livro explica que a obra reúne a história da escola centenária que contribuiu para a formação de gerações e, ao mesmo tempo, relata um pouco sobre a vida do professor que deu nome a ela. “O livro aborda, dentre outros assuntos, a educação do estado, em especial a educação do interior. O nosso objetivo com essa obra é incentivar professores e alunos a escreverem, a contar as suas histórias do cotidiano, da vida escolar”, aponta o autor da obra.

O lançamento do livro na cidade de Campo Grande ocorrerá no mês de julho, quando ocorre a festa de padroeira do município. “O livro está pronto e, nesse momento, estamos em fase de divulgação. Ele está sendo divulgado em Mossoró, em Natal e, durante a festa da padroeira de Campo Grande, ele será lançado na sua cidade natal”, informa.

“No livro temos histórias, informações desde a da fundação da escola em 1918, até os dias atuais, crônicas, cordéis de alunos e depoimentos diversos. São cerca de 20 depoimentos de professores, funcionários e ex-alunos da instituição. São figuras emblemáticas para a cidade de Campo Grande. Para o livro, foram feitas pesquisas em Campo Grande, em Martins, em Natal e em Mossoró, e conseguimos reunir um acervo muito bom”, informa Júnior Liberato.

O autor informa que a ideia de registrar e poder deixar para as futuras gerações as lembranças históricas e fotográficas, depoimentos sobre o dia a dia escolar e todo um legado de mais de 100 anos de história foi o que o motivou a escrever esse livro junto com Irani Medeiros. Irani é escritor e poeta paraibano que já lançou mais de 20 livros no Rio Grande do Norte.

“Considerando uma trajetória de um simples professor que também é fotógrafo à mais de 15 anos, deixa-se também um registro fotográfico como incentivo para as novas gerações. É um registro muito rico, com fotografias dos anos de 1930, 40 e 60, além de fotografias mais atuais”, conclui o autor.