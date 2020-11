Livro de Thomas Traumann sobre bastidores de Brasília ganha podcast

A plataforma de podcast Orelo transformou o livro “O Pior Emprego do Mundo” em uma série de cataclismas econômicos, escândalos políticos e muita intriga dos bastidores de Brasília dos últimos 50 anos. Narrado pelo próprio autor, o jornalista Thomas Traumann, o podcast já está disponível na plataforma e terá capítulos semanais, sempre às quartas-feiras. O aplicativo Orelo pode ser baixado na Apple Store e Google Play.

A base do projeto é o livro “O Pior Emprego do Mundo – 14 ministros da Fazenda revelam como tomaram as decisões que mudaram o Brasil e mexeram no seu bolso”, best-seller lançado em 2018 pela editora Planeta. Além das entrevistas exclusivas com os ex-ministros, cada capítulo terá um convidado especial para debater como o Brasil entrou e saiu do pesadelo da dívida externa, como a inflação corroeu a confiança nacional, as brigas internas, a influência da economia nas eleições e como cada impeachment presidencial pode ser explicado pelos indicadores de desemprego e recessão. Para esta série haverá um episódio inédito sobre o ministro Paulo Guedes, que ainda não havia tomado posse à época do lançamento do livro, com uma avaliação sobre porque não existem superministros.

“Assim como no livro, o podcast tem como objetivo esclarecer e debater sobre o exercício do poder visto pelo recorte do cargo mais complexo da máquina pública, o do ministro da Fazenda. É impossível entender como chegamos até aqui e para onde o Brasil sem entender a importância do ministro da Fazenda”, comenta Traumann.

Além de escritor, Traumann é articulista de política da Veja e do site Poder360 e coordena o MBA de Comunicação da Fundação Getulio Vargas (FGV-DAPP). Antes, Traumann foi ministro de Comunicação Social do governo Dilma Rousseff e trabalhou nas redações da Folha de S. Paulo, Veja e Época.