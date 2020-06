Live Pingo da Mei Dia tem duração de mais de 11 horas e supera 100 mil visualizações

Neste sábado, 06, um grupo de artistas e empresários de Mossoró realizaram com sucesso a Live do Pingo da Mei Dia. A ação foi uma iniciativa do grupo que buscou a Prefeitura de Mossoró para a cessão da marca e o apoio na divulgação. O evento foi viabilizado através da plataforma YouTube do Mossoró Cidade Junina, ao vivo, por 11 horas e 45 minutos, tendo mais de 100 mil visualizações.

“Agradecemos à Prefeitura de Mossoró pela cessão da marca Pingo da Mei Dia. Entendemos que em um momento como este não há como o poder público municipal bancar um evento dessa magnitude. Conseguimos mostrar um trabalho bacana e trazer alegria para as pessoas nesse momento tão difícil”, destacou o empresário Rafael Lucena.

A prefeita Rosalba Ciarlini destacou que ver que os artistas se interessaram pelo evento desta forma foi emocionante. “Cedemos a marca Pingo da Mei dia para que eles pudesse fazer essa live solidária, que está chegando a milhares de pessoas de Mossoró e do mundo todo, divulgando os nossos artistas e deixando acesa a chama do Mossoró Cidade Junina. Todos relembrando o que já passou e na expectativa do que vem pela frente”, disse.

O evento foi uma realização das empresas Elite Eventos, DS Light e os artistas Renata Falcão e André Luví, com apoio de parceiros que trouxe ainda ao palco Mozão e Forró com Ella, Nataly Vox, Forró dos Três e Everaldo Rodrigues.

Prefeitura de Mossoró